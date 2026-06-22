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Общество

В Кремле рассказали, вспоминает ли Путин своего отца

Песков: Путин вспоминает своего отца, как и любой человек
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вспоминает своего отца, как и любой человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента. И не только в комнате отдыха, и естественно, как как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца», — сказал представитель Кремля.

Отец президента России Владимир Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы) приказом маршала Леонида Говорова, планировавшего прорыв блокады Ленинграда.

Путин-старший воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Тот дотащил Путина до госпиталя под обстрелами немцев.

В мае школьная учительница президента РФ Вера Гуревич рассказала, что последние годы стали для политика самыми сложными. При этом она отметила, что Путину хватит сил справиться с трудностями, поскольку он унаследовал характер своего отца.

Ранее Путину передали уникальные подарки, связанные с историей его семьи.

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