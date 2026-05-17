Учительница Гуревич согласилась, что последние годы были сложными для Путина

Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным согласилась с тем, что последние годы стали для политика самыми сложными.

Женщина не сомневается, что у главы государства хватит сил справиться с трудностями.

«Потому что у него характер путинский. Это от отца досталось, у отца был кремень характер», — сказала Гуревич.

До этого Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве и погостить. Для нее организовали культурную программу. В частности педагог посетила Галерею Шилова и побывала на других экскурсиях. Кроме того, политик отужинал со своей учительницей в Кремле.

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. В 1958 году женщина окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. После этого она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич написала мемуары о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

