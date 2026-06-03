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Политика

Путину передали уникальные подарки, связанные с историей его семьи

Путину подарили родословную его семьи, восстановленную до XVII века
РИА Новости/Telegram

Художественно оформленная родословная президента России Владимира Путина была передана главе государства и успешно доставлена адресату. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал РИА Новости основатель и руководитель Дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелев.

По его словам, компания получила подтверждение, что подарок дошел до президента. Сейчас также обсуждается возможность переиздания книги о роде главы государства с дополненными сведениями.

Шевелев отметил, что данные для составления родословной самостоятельно собирал один из родственников Владимира Путина. По его словам, ему удалось восстановить историю семьи до первой трети XVII века.

Руководитель компании подчеркнул, что этот пример показывает возможность самостоятельного изучения своей родословной благодаря доступности архивных данных и документов.

Кроме того, Шевелев добавил, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту передали еще один ценный подарок — мемориальное панно, посвященное его отцу Владимиру Спиридоновичу Путину.

Ранее для президента России разрабатывали особые часы на Петербургском международном экономическом форуме.

 
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