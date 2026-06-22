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Общество

«Перестану запоминать их имена»: кот Ларри сделал неожиданное заявление о Стармере

Кот Ларри заявил, что устал запоминать сменяющихся британских премьеров
Toby Melville/Reuters

Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри официальном аккаунте в соцсети X с иронией прокомментировал слухи о возможной отставке главы правительства Кира Стармера.

Поводом для шутки стали сообщения газеты Telegraph о том, что союзники Стармера считают вероятной его скорую отставку. По данным издания, премьер может объявить о своем решении уже 22 июня.

«Если так пойдет и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена», — отметил пушистик.

В публикации от имени кота обратили внимание, что в случае ухода Стармера ему придется жить уже при седьмом премьер-министре Великобритании.

Как заявлял Telegraph, после неудачного выступления Лейбористской партии на майских муниципальных выборах около 100 депутатов-лейбористов призвали Стармера покинуть пост. Число его критиков увеличилось после того, как мэр Манчестера Энди Бернхэм прошел в парламент, намереваясь добиться смены руководства партии и правительства.

В британских СМИ еще в мае появилась информация о планах Кира Стармера добровольно покинуть пост премьер-министра. По сведениям правительственных источников, политик допускал такой вариант развития событий, осознавая сложность текущего положения дел. На фоне этих слухов бывший министр здравоохранения Уэз Стритинг сообщил о намерении претендовать на пост лидера лейбористов. Кто может прийти на смену Стармеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранне СМИ назвали человека, который может повлиять на отставку Стармера.

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