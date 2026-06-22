В СМИ назвали человека, который может повлиять на отставку Стармера

Times: жена Стармера может повлиять на его решение об отставке с поста премьера

Супруга премьер-министра Великобритании Кира Стармера Виктория может сыграть ключевую роль в принятии им решения о возможной отставке. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в окружении главы британского правительства.

По данным издания, минувшие выходные Стармер провел в своей резиденции, где обсуждал дальнейшие политические шаги лишь с супругой и ближайшими соратниками. Как отмечает газета, премьер размышлял над тем, сможет ли сохранить свой пост или его политическая карьера на посту главы правительства подходит к завершению.

Источники The Times утверждают, что влияние Виктории Стармер на решения премьера остается значительным. В частности, во время недавнего политического кризиса, когда после серии отставок в правительстве обсуждалась возможность его ухода, именно супруга убедила политика не покидать должность и продолжить работу.

До этого соратники Стармера заявили о его готовности уйти с должности премьера страны. Так, один из депутатов-лейбористов заявил изданию, что политик назовет дату своего ухода с поста уже в грядущий понедельник, 22 июня. Сейчас политика поддерживают только его «друзья и семья», подчеркнул собеседник газеты.

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