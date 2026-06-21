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Политика

В Великобритании заявили о готовности Стармера уйти с поста премьер-министра

Telegraph: союзники Стармера уверены, что он скоро уйдет в отставку
HENRY NICHOLLS/Reuters

Соратники премьер-министра Великобритании Кир Стармера уверены в его скорой готовности подать в отставку. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на официальных лиц.

Так, один из депутатов-лейбористов заявил изданию, что Стармер назовет дату своего ухода с поста уже в грядущий понедельник, 22 июня. Сейчас политика поддерживают только его «друзья и семья», подчеркнул собеседник газеты.

«Критикуемый премьер-министр осознает, что «игра окончена»», ― отметил депутат.

До этого 104 британских депутатов потребовали от Кира Стармера уйти в отставку. Представители Лейбористской партии заявили, чтобы премьер назвал сроки своего ухода после триумфа его ключевого соперника, мэра Манчестера Энди Бернхэма, на дополнительных выборах в Мейкерфилде. К этим призывам присоединился и ранее лояльный Стармеру депутат Фабиан Гамильтон.

Ранее был назван самый непопулярный политик Великобритании.

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