Пьяный мужчина напал на полицейских во время задержания на Сахалине

Житель Тывы стал фигурантом уголовного дела за применение насилия в отношении полицейских, мужчину задержали и пытались поместить в камеру, но он набросился на стражей порядка. Об этом сообщает СУ СК РФ Сахалинской области.

Инцидент произошел в отделе полиции. Злоумышленника доставили в дежурную часть, он отказался проходить в камеру для задержанных и агрессивно реагировал на указания полицейских. В какой-то момент он испинал одного из стражей порядка, второго сотрудника схватил за руку.

Дебошира скрутили дежурные. В отношении тувинца возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого житель Башкирии получил срок за угрозу полицейскому зажигалкой. В дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина, вооруженный пистолетом, нанес телесные повреждения своей супруге и угрожал ей расправой. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили его у подъезда дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина достал предмет, внешне похожий на пистолет, и начал угрожать одному из полицейских.

Ранее в Брянске мигрант избил полицейских из-за нежелания уезжать из России.