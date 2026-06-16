В Дагестане автомобильный мост частично обрушился из-за дождей

Опоры автомобильного моста через реку Рубас обрушились Дагестана из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Предварительно, 16 июня <...> примерно в 18:00 (мск) в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м километре автодороги, ведущей к селу Новое Лидже», — говорится в заявлении.

По факту происшествия организована проверка.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.