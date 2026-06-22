Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Во Франции из-за жары закроют сотни школ и колледжей

France 24: власти Франции отменили школьные занятия из-за аномальной жары
Shutterstock

Из-за аномальной жары во Франции власти объявили высший (красный) уровень погодной опасности более чем в трети регионов страны. Об этом сообщает телеканал France 24.

В рамках мер безопасности, введенных из-за аномальной жары, во Франции отменены занятия в школах и колледжах. На общенациональном музыкальном фестивале Fête de la Musique запрещены продажа и употребление спиртного, а также отменены десятки железнодорожных рейсов.

20 июня 35 из 96 департаментов во франции ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. Еще в 45 департаментах ввели оранжевый уровень опасности. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал межведомственный кризисный центр.

Ранее москвичам спрогнозировали неделю постепенного похолодания.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!