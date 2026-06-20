Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Во Франции объявили высокий уровень погодной опасности из-за 40-градусной жары

BFMTV: в 60 департаментах Франции ввели оранжевую погодную опасность из-за жары
Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции 60 департаментов находятся в оранжевом режиме погодной опасности из-за жары, сообщает BFMTV. Предупреждение затрагивает 2/3 территории страны и более половины ее жителей.

По данным Météo-France, сегодня от юго-запада до северо-востока Франции столбики термометров покажут от +35 до +38°C. Лишь на северо-западе ожидается небольшое и временное ослабление жары. Ночные температуры также будут высокими — в большинстве случаев выше +20°C.

Завтра и понедельник прогнозируется дальнейший рост температуры. В понедельник воздух может прогреться до +37–42°C. Некоторые департаменты с воскресенья могут перейти на красный уровень опасности.

«Это будет жара небывалого уровня, даже с учетом всех предыдущих месяцев», — отмечает издание.

В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр. В его работе примут участие министры внутренних дел, образования, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других ведомств.

Ранее москвичам спрогнозировали неделю постепенного похолодания.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!