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Общество

Москвичам спрогнозировали неделю постепенного похолодания

Синоптик Макарова: на следующей неделе в Москве будет постепенно холодать
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве на следующей неделе ожидается постепенное снижение температуры: после +26ºC в понедельник во второй половине недели воздух прогреется только до +17…+22ºC. Об этом «Интерфаксу» сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в ближайшие дни погода будет неустойчивой, варьируясь между переменной облачностью с кратковременными дождями и ясным небом при отсутствии осадков.

В начале недели с запада подойдет циклон, который принесет более теплые воздушные массы, но затем температура начнет плавно снижаться на градус-два в день.

«Дневная температура во второй половине недели, по предварительным прогнозам, будет около +17…+22ºC, местами небольшой дождь», — рассказала Макарова.

По ее словам, ночи, кроме понедельника, будут прохладными — с температурой от +8 до +13ºC. Осадки в виде дождя умеренной интенсивности ожидаются местами в понедельник и среду.

В выходные, 20 и 21 июня, в Москве будет от +19 до +24ºC. В понедельник, 22 июня, возможны дожди и грозы при +23…+25ºC. Во вторник осадков не ожидается, а в среду и четверг температура опустится до +18…+20ºC днем.

Ранее жителей столичного региона предупредили о резком ухудшении погоды.

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