На заводе в Катаре прогремел взрыв

На промышленном комплексе по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане в Катаре произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на МВД Катара.

По информации ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Также не зафиксировано утечек опасных веществ.

До этого в ночь на 9 марта по южным районам столицы Катара Дохи прошла взрывная волна от серии ударов. Местные жители получили на мобильные телефоны оповещение о воздушной тревоге. Затем раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге города и задребезжали стекла.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Израиля высказался по поводу окончания войны с Ираном.