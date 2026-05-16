В Иране произошел пожар на заводе

Mehr: пожар произошел на заводе по производству моторных масел в Иране

Пожар произошел на заводе по производству моторных масел в иранском городе Мераге. Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным агентства, пожарные пытаются локализовать возгорание. Информация о пострадавших пока отсутствует.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

До этого на западе Ирана загорелся магистральный нефтепровод.

Ранее в Washington Post назвали причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи.