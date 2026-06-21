В США потерпел крушение легкомоторный самолет

При катастрофе самолета в штате Мэриленд погибли три человека

В американском Мэриленде потерпел катастрофу легкомоторный самолет Piper Cherokee, три человека погибли. Об этом этом со ссылкой на полицию штата сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, самолет вылетел из Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, и направлялся в аэропарк округа Монтгомери. Piper Cherokee упал и разбился в лесистой местности в Боуи. Находившиеся на его борту пилот и два пассажира погибли.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Самолет, скорее всего принадлежал местной летной школе и, возможно, потерпел крушение в ходе учебного полета.

17 июня в Московской области разбился легкомоторный самолет. При ударе о землю он загорелся. В тушении пожара участвовали 20 человек и семь единиц техники. На борту находились два человека, никто из них не выжил.

15 июня в Минобороны России подтвердили крушение бомбардировщика Ту-22М3. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Экипаж катапультировался, летчики не пострадали.

Ранее в США разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.