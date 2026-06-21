Московский аэропорт работает по согласованию

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщила Росавиация.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — предупредила пресс-служба аэропорта.

Меры объяснили обеспечением безопасности полетов.

До этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.

Вооруженные Силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО сбили почти тысячу дронов.

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что центр приложения усилий со стороны Украины и ее союзников в ходе боевых действий окончательно сместился в воздушную сферу. Эксперт проанализировал, как будет развиваться обстановка в дальнейшем.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.