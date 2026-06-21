Аэропорт Сочи приостановил работу

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Московский аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

До этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Сургуте вынужденно сел вахтовый самолет из Уфы.