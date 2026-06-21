Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Минздраве назвали число пострадавших при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Кузнецов: 14 человек пострадали при атаке ВСУ, в их числе двое детей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Пострадавшие при атаке беспилотников на Керченский полуостров госпитализированы, в их числе двое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По данным помощника министра, госпитализированы 14 человек. В их числе — двое детей, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Запланированы телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России.

Еще шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнил Кузнецов.

Утром 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 28 человек были ранены в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову, четверо не выжили.

Сообщалось также, что беспилотники атаковали паром в Керченском проливе. Два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июня. Плата за проход по Ормузу в пользу США, рост зарплат у врачей и «атака инопланетян» в Бразилии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!