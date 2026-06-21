В Минздраве назвали число пострадавших при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Кузнецов: 14 человек пострадали при атаке ВСУ, в их числе двое детей

Пострадавшие при атаке беспилотников на Керченский полуостров госпитализированы, в их числе двое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По данным помощника министра, госпитализированы 14 человек. В их числе — двое детей, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Запланированы телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России.

Еще шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнил Кузнецов.

Утром 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 28 человек были ранены в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову, четверо не выжили.

Сообщалось также, что беспилотники атаковали паром в Керченском проливе. Два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров.