В Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров

Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков прокомментировал угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров, назвав такие заявления бахвальством. Его слова приводит РИА Новости.

«Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников — не более чем бахвальство», — сказал Цеков.

Политик подчеркнул, что Крым — это часть России, а попытки Украины изолировать регион и дестабилизировать ситуацию на полуострове оказались безуспешны.

«[В Киеве] обещали устроить парады в Севастополе, ничего у них не вышло и никогда не выйдет», — заключил он.

До этого Федоров в интервью Youtube-каналу Pressing рассказал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратить Крым «в остров» с помощью атак беспилотников. Также Федоров в интервью, используя матерные слова, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена.

В июне генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина не сможет организовать блокаду Крымского полуострова, и в Киеве это понимают.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.