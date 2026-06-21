Глава Крыма рассказал о погибших при атаке на Керченский полуостров

Четыре человека погибли, 28 ранены во время беспилотной атаки на Керченский полуостров. Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения», — написал он.

В данный момент на месте ЧП работают профильные службы, добавил глава республики, подчеркнув, что держит ситуацию на личном контроле.

До этого оперштаб сообщал, что ночью в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». В результате атаки пострадали две человека, один из них погиб. Кроме того, атака БПЛА привела к возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Помимо этого, обломки дронов упали на территории домов в двух муниципалитетах края.

Ранее в Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров.