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Армия

Беспилотники атаковали паром в Керченском проливе

В Темрюкском районе беспилотники атаковали паром «Панагия», есть пострадавшие
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Украинские беспилотники в ночь на 21 июня атаковали паром в Керченском проливе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений. На местах работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 239 украинских беспилотников в ряде регионов, в том числе в акватории Черного моря. На фоне этого было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что поезда, следующие в Крым и из него, сократят свои маршруты.

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