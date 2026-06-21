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Общество

Прилепин предложил российским культурным деятелям задавать неудобные вопросы не только Путину

Прилепин предложил культурным деятелям задавать неудобные вопросы Трампу и Нетаньяху
Сергей Петров/Global Look Press

Писатель Захар Прилепин предложил российским культурным деятелям задавать неудобные вопросы не только президенту РФ Владимиру Путину, но и другим лидерам, в частности главе Белого дома Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью RT.

«Недавно выступал товарищ Звягинцев, режиссер, прочитал по телефону письмо <...>. А вот вышел бы кто-нибудь в Каннах и обратился бы к Нетаньяху. Тоже ведь можно что-то ему сказать. К Трампу обратиться <...>. Нет, они все Путину читают письма по телефону», — сказал писатель, напомнив про видеообращение российского режиссера и сценариста Андрея Звягинцева к Путину, записанное на Каннском фестивале.

Звягинцев получил приз на фестивале за фильм «Минотавр». Он обратился к президенту России с призывом «закончить бойню».

За Звягинцева заступилась журналистка Ксения Собчак. Она заявила, что Звягинцев не русофоб, а картина — про зло и моральный выбор. При этом журналистке показалось странным, что Звягинцев обратился только к Путину, а не к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который «тоже вполне активно продолжает войну и не готов к компромиссам».

Ранее в Кремле отреагировали на обращение Звягинцева к Путину.

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