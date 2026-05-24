Собчак встала на защиту Звягинцева после премьеры «Минотавра» в Каннах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале возмутилась в обвинении в русофобии в адрес Андрея Звягинцева после показа фильма «Минотавр» на Каннском фестивале.

Собчак заявила, что Звягинцев не русофоб и не имеет антироссийских настроений. Она уверена, что люди, пишущие оскорбительные комментарии в адрес режиссера, не видели его фильм. Телеведущая подчеркнула, что Звягинцев может говорить что угодно.

«Это не бессмысленный Павел Таланкин (признан в РФ иностранным агентом) (автор фильма ««Господин Никто против Путина» — «Газета.Ru») с политизированными поделками. Звягинцев больше и сложнее, чем ваша бесконечная повесточка. Когда вы это поймете, может что-то начнет меняться и в стране, и в киноиндустрии», — заявила журналистка.

Собчак назвала фильм «Минотавр» антивоенным. По ее словам, картина рассказывает про зло и моральный выбор.

«Мне показалось странным, что Андрей обратился только к Путину, а не к Зеленскому (который тоже вполне активно продолжает войну и не готов к компромиссам). Но с другой стороны — он русский человек и обратился к русскому президенту.
Но даже если вам не понравилось это обращение, при чем тут вообще кино?» — рассказала телеведущая.

Ранее в Кремле отреагировали на премьеру «Минотавра» Звягинцева в Каннах.

 
