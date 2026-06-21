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Общество

Паром перестанет ходить через Керченский пролив

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены
Константин Михальчевский/РИА Новости

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться с 21 июня. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В оперштабе отметили, что большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, поэтому водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут по трассе Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Утром в воскресенье оперштаб сообщил, что украинские беспилотники в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» в Темрюкском районе на Керченской переправе. По предварительной информации, два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что во время беспилотной атаки на Керченский полуостров пострадали более 30 человек.

Ранее в Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров.

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