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Общество

В Германии призвали прекратить выплату украинцам пособий по безработице

Премьер Баварии выступил за прекращение выплат украинцам пособий по безработице
Global Look Press

В Германии следует прекратить выплаты гражданам Украины пособий по безработице (Bürgergeld). Об этом в интервью газете Bild заявил премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

«Необходимо обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование (налоговой реформы. — «Газета.Ru»). К примеру, Bürgergeld... Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование (за счет. — «Газета.Ru») Bürgergeld», — сказал политик.

Также он призвал увеличить число депортаций мигрантов и стимулировать добровольный выезд для сокращения бюджетных расходов.

27 мая Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности написала, что количество мигрантов с Украины, прибывающих в Германию, может увеличиться на фоне решений Польши о сокращении пособий для них.

12 мая сообщалось, что украинские беженцы в Польше, не имеющие официального трудоустройства, лишились права получать детские пособия.

Ранее Мерц выразил недовольство из-за украинских беженцев.

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