На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц выразил недовольство из-за украинских беженцев

Мерц: украинские беженцы в Германии должны работать, а не жить на пособие
true
true
true
close
Michael Kappeler/Global Look Press

Все украинские беженцы в Германии, которые трудоспособны, должны найти себе работу, а не жить на пособие. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет РИА Новости.

«Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам. Но если они могут работать, то они должны работать», — отметил он, выступая на Дне немецкого работодателя.

По словам Мерца, уровень занятости украинских беженцев в Германии остается на одном из самых низких уровней среди стран ЕС и составляет менее 30%. В то же время в некоторых других странах он превышает 70-80%, добавил канцлер.

«Это недопустимо», — подчеркнул он.

Канцлер напомнил, что Германия изменила правовой статус для беженцев с Украины, и теперь они будут получать меньше материальной поддержки.

19 ноября немецкое агентство DPA сообщило, что правительство Германии одобрило законопроект, лишающий украинских беженцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, расширенных социальных выплат (Bürgergeld). Вместо этого они будут получать базовое пособие как другие просители убежища, отметили журналисты. Согласно этой инициативе, новые украинские беженцы будут получать €441 в месяц вместо текущих €563. Реформа направлена на ускорение интеграции украинцев на рынке труда.

Ранее в Госдуме обвинили Фридриха Мерца в стремлении создать на Украине аналог гитлерюгенда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами