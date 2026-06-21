Ограничения на Крымской ж/д продлили на два дня

Участок Крымской железной дороги останется закрытым еще два дня. Об этом сообщает в Telegram-канале ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Там уточнили, что 21 и 22 июня поезда «Таврия» будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная. Туда пассажиров доставят, а оттуда заберут — на автобусах.

«Это касается и тех поездов, которые... с 10 июня должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя», — отметили в компании «Гранд сервис экспресс».

Согласно посту, продление частичного закрытия участка Крымской железной дороги связано с решением владельца инфраструктуры.

Об этих изменениях в движении поездов стало известно 19 июня.

8 июня помощник машиниста не выжил, машинист получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.