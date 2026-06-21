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Общество

В Турции за работой такси будут следить с помощью беспилотников

Член совета Петек: в Стамбуле привлекли БПЛА для наблюдения за таксистами
Shutterstock

В работе по отслеживанию нарушений в работе таксистов в Стамбуле теперь будут задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом РИА Новости сообщил член Управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

«В районах Стамбула, где фиксируется наибольшее число жалоб на таксистов, в проверках начали участвовать БПЛА. Мы регулярно проводим такие внезапные проверки, а теперь используем и БПЛА, чтобы эффективнее отследить по номерам автомобили, которые ранее были замечены в нарушениях», — сказал член совета.

До этого в Совете Федерации России предложили привлекать дроны для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. По словам старшего инспектора по особым поручениям ГИБДД России Михаила Котова, ведомство уже имеет опыт использования беспилотных систем. В 2022–2023 годах дроны помогли выявить 35 тыс. нарушений в российских регионах.

Как отметил сенатор Игорь Тресков, необходимо изыскивать новые формы контроля без участия человека. Кроме того, по его словам, требуется прописать порядок закупки дронов регионами, передачи данных в МВД и сертификации «летающих» камер.

Ранее Иосиф Пригожин и Валерия заплатили $12 тысяч за такси в Турции.

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