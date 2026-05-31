Туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

Жара в Турции в 2026 году может обновить многолетние рекорды. Об этом РИА Новости заявил метеоролог Ихсан Юртташ.

По его словам, этим летом ожидается температура выше климатической нормы практически во всей Турции. В некоторых регионах, отметил Юртташ, показатели могут приблизиться к рекордным значениям и даже превысить их.

«Туристам, особенно нашим российским друзьям, нужно быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары», — сказал он.

Наиболее высокая температура будет на побережье Средиземного моря, в том числе в Анталье, Аланье, Белеке и Сиде. В июле и августе столбики термометров могут превысить +40°C в дневные часы. Высокая влажность будет дополнительно усиливать ощущение жары.

Жара ожидается также на побережье Эгейского моря, в том числе в районах Мармариса, Бодрума и Кушадасы. По оценке специалиста, количество дней с экстремальной жарой этим летом может оказаться выше средних многолетних значений.

Метеоролог порекомендовал гостям Турции избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, пить достаточно воды и внимательно относиться к предупреждениям местных властей и метеослужб.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.