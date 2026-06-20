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Общество

В сети показали детей и мужа женщины, убитой при нападении в краснодарском ТЦ

РЕН ТВ: у жертвы нападения на краснодарский ТЦ осталось двое детей
Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

У женщины, которая погибла в результате вооруженного нападения на ТЦ West Mall в Краснодаре, осталось двое детей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

К посту прилагаются две семейных фотографии: на одной убитая изображена с мужем за столиком в ресторане, на второй супруг женщины стоит рядом со своими двумя маленькими сыновьями.

Видео с мужем погибшей опубликовали многие Telegram-каналы. Ему сообщили о смерти супруги, когда он ждал ее, сидя в автомобиле на парковке ТЦ. Очевидцам пришлось удерживать мужчину, который вырывался и хотел бежать к месту происшествия. Из-за этого ролика некоторые источники изначально распространили ошибочную информацию о том, что нападавших могло быть двое.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пяти пострадавших. По данным Telegram-канала «112», это 55-летний мужчина, получивший ранение в плечо, и четыре женщины в возрасте от 27 до 65 лет. Одна из раненых беременна, врачи опасаются потери ребенка из-за перенесенного ею стресса.

Ранее стало известно, какое наказание грозит напавшему на людей в ТЦ Краснодара.

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