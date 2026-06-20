СМИ: пострадавшая при нападении в Краснодаре беременная россиянка может потерять ребенка

При вооруженном нападении на краснодарский ТЦ (торгового центра) West Mall пострадала беременная женщина, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник рассказал, что у женщины острая реакция на стресс. Кроме нее, пострадали 55-летний охранник и женщины в возрасте от 27 до 65 лет.

Как уточняет 112, у 27-летней беременной женщины — угроза прерывания беременности из-за стресса.

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, ранил ножом нескольких посетителей и бросил самодельную петарду в помещение детского развлекательного центра. При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство.

Пять человек пострадали, еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник торгового центра, который пытался помешать злоумышленнику. Напавшего задержал «смелый и неравнодушный» очевидец.

Ранее сотрудники МФЦ спрятали десятки человек в момент нападения в Краснодаре.