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Общество

Губернатор назвал число пострадавших при нападении на ТЦ в Краснодаре

Губернатор Кондратьев: пять человек пострадали при нападении на ТЦ в Краснодаре
Telegram-канал «Baza»

Пять человек пострадали при нападении на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере «Макс».

«Серьезное происшествие сегодня случилось в торговом центре Краснодара на Западном обходе. Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям. <...> По предварительным данным, пострадали пять человек», — рассказал глава региона.

По его словам, медики оказывают помощь раненым — их состояние оценивается как средней тяжести.

Кондратьев также добавил, что одна женщина не выжила. Губернатор выразил соболезнования ее родным.

Нападение на ТЦ произошло днем 20 июня. Девятнадцатилетний юноша вошел в торговый центр с холодным оружием и напал на посетителей. Сообщалось также, что он взорвал самодельную петарду.

Нападавшего задержали. На допросе он признался, что атаку организовал сам и никто ему за это не платил.

Ранее стало известно, что напавшего на людей в краснодарском ТЦ задержали в детской игровой зоне.

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