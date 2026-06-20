Стало известно, какой срок грозит напавшему на людей в ТЦ Краснодара

Mash: напавшему на людей в ТЦ Краснодара могут дать 25 лет колонии

Совершившему вооруженное нападение на ТЦ в Краснодаре местному жителю может грозить до 25 лет колонии, сообщает Telegram-канал Mash.

«В ходе атаки он использовал СВУ, зарезал женщину и нанес ранения минимум четверым посетителям комплекса», — поясняется в посте.

Пока в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — об убийстве и покушении на убийство.

По первой статье при наличии отягчающих обстоятельств максимальным наказанием, согласно УК РФ, является пожизненное лишение свободы.

Статья о покушении предусматривает наказание в виде лишения свободы на ¾ срока, положенного за убийство.

В Следственном комитете, сообщая о возбуждении дела, подчеркнули, что с учетом обстоятельств преступления задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

На предварительном допросе, видеозапись которого опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, молодой человек сообщил, что ему 19 лет, он воспитывался матерью после смерти отца и работает в местном строительном магазине.

Он также заявил, что действовал по собственному умыслу, и ему «никто не платил».

Ранее стало известно, кто задержал напавшего на людей в ТЦ Краснодара.