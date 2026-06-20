Опубликован список пострадавших при вооруженном нападении на ТЦ в Краснодаре

112: при нападении на ТЦ Краснодара ранены пять человек, одна женщина не выжила

Telegram-канал 112 опубликовал список пострадавших при нападении на ТЦ (торговый центр) West Mall в Краснодаре.

В посте уточняется, что 55-летний мужчина ранен в плечо, у четырех женщин ранения головы, плеча и спины соответственно. Еще одна пострадавшая не выжила. Возраст раненых женщин — от 27 до 65 лет. Среди пострадавших также одна беременная женщина. Из-за перенесенного стресса она может потерять ребенка.

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, ранил ножом нескольких посетителей и бросил самодельную петарду в помещение детского развлекательного центра. При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают».

На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство. В числе раненых охранник торгового центра, который пытался помешать злоумышленнику. Напавшего задержал «смелый и неравнодушный» очевидец.

Ранее сотрудники МФЦ спрятали десятки человек в момент нападения в Краснодаре.