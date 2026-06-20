СК России возбудил уголовное дело после нападения на ТЦ Краснодара

СКР возбудил уголовное дело после нападения на ТЦ West Mall в Краснодаре

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в связи с нападением в торговом центре West Mall в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением на людей в торговом центре возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в публикации.

В ведомстве рассказали: учитывая характер действий подозреваемого при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты.

20 июня молодой человек, которому на вид около 19 лет, напал с холодным оружием на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. Кроме того, по информации источника Telegram-канала SHOT, подозреваемый взорвал мощную самодельную петарду.

В результате инцидента, предварительно, женщина не выжила, еще несколько человек получили ранения, среди них — охранник ТЦ, который помог задержать злоумышленника.

Ранее появились кадры допроса напавшего на посетителей ТЦ в Краснодаре.