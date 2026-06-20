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Общество

Напавшего на людей в ТЦ Краснодара задержал «смелый и неравнодушный» очевидец

МВД: напавшего на ТЦ в Краснодаре юношу задержал очевидец

Молодого человека, напавшего на посетителей краснодарского ТЦ (торгового центра) West Mall, задержал смелый и неравнодушный очевидец, рассказала в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

В посте она уточнила, что посетители сообщили об инциденте в полицию около 14:00. Юноша вел себя неадекватно: ранил ножом нескольких посетителей и бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Там никто не пострадал, включилась пожарная сигнализация.

Ирина Волк добавила, что нападавшим оказался местный житель 2007 года рождения.

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, взорвал мощную самодельную петарду и порезал ножом посетителей. При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство.

Пять человек пострадали, по меньшей мере одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник торгового центра, который пытался помешать злоумышленнику.

Ранее появились кадры задержания напавшего на посетителей ТЦ в Краснодаре.

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