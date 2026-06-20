В аэропорту на юге России ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в аэропорту Сочи тоже ограничивали прием и выпуск воздушных судов. О введении таких мер Росавиация сообщила в 20:28 мск. Информация о возобновлении работы авиагавани появилась в 01:37 20 июня.

Кроме того, во время ограничений в пресс-службе аэропорта Сочи рассказали, что в связи со скачком напряжения возникли перебои с электричеством и автоматически сработала пожарная система эвакуации.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.