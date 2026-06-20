В трех российских аэропортах сняли ограничения

В аэропортах Сочи, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Сочи сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропорту Домодедово были введены примерно в 01:25 (мск) 20 июня, в Жуковском — в 0:45 (мск) 20 июня. Аэропорт Сочи приостановил полеты 19 июня в 20:30 (мск).

В Росавиации уточнили, что ограничения в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар и из них, поэтому возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в Минтрансе уточнили количество задержанных рейсов в Москве.