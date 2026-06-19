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Общество

В аэропорту Сочи сработала пожарная система эвакуации

В аэропорту Сочи сработала пожарная система эвакуации из-за скачка напряжения
Shutterstock

Пожарная система эвакуации сработала в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

«В связи со скачком напряжения возникли перебои электричества и автоматически сработала пожарная система эвакуации», — говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время свет в аэропорту есть, и вся инфраструктура работает исправно. При этом эвакуации нет, возникшая ситуация не представляет опасности, людям можно возвращаться в терминал.

Незадолго до этого в Росавиации сообщили, что в аэропорту Сочи ограничили прием и выпуск воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

18 июня службы аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.

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