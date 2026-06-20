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Общество

Сотрудники МФЦ спасли десятки человек в момент нападения на краснодарский ТЦ

Сотрудники МФЦ спрятали около 30 человек от напавшего на ТЦ в Краснодаре
Telegram-канал «Baza»

Сотрудники МФЦ, расположенного в краснодарском торговом центре West Mall, где произошло нападение, спрятали в служебном помещении десятки человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источников, одна девушка, которая успела спрятаться, была ранена в шею.

Очевидцы рассказали, что те, кто спрятался в укрытии, были напуганы, но старались не издавать звуков, чтобы не выдать себя. Очевидцы также слышали взрыв и крики, раздававшиеся внутри торгового центра.

Нападение на ТЦ произошло днем 20 июня. Молодой человек, на вид 19 лет, вошел в торговый центр с холодным оружием и напал на посетителей. Сообщалось также, что он взорвал самодельную петарду. В результате нападения пострадали несколько человек, одна женщина не выжила.

Нападавшего задержали. На допросе он признался, что атаку организовал сам и никто ему за это не платил.

Ранее мужчину, напавшего на прихожанок челябинского храма, направили на лечение.

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