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Общество

Мужчину, напавшего на прихожанок челябинского храма, направили на лечение

Суд направил на лечение мужчину, напавшего на женщин в храме Челябинска
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мужчину, совершившего нападение с ножом на прихожанок в одном из храмов Челябинска, перевели из следственного изолятора в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый переведен из следственного изолятора в областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу №1 Челябинской области на срок до 15 июля», – сообщили представители суда.

Отмечается, что как сам обвиняемый, так и его адвокат не выразили возражений против удовлетворения ходатайства следствия.

Инцидент произошел в феврале текущего года. 25-летний гражданин, вооруженный ножом, совершил нападение на двух женщин в храме. По имеющимся данным, толчком к агрессивным действиям послужило замечание одной из пострадавших, что мужчина мешает богослужению. По информации Министерства внутренних дел, нападавший находится на учете в медицинском учреждении соответствующего профиля. Согласно сообщениям средств массовой информации, он прибыл в церковь с целью «излечиться от недуга». Детали произошедшего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее священник из Воронежской области был отправлен в колонию за нападение с ножом на супругу.

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