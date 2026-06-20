Появились кадры допроса напавшего на посетителей ТЦ в Краснодаре

Mash: напавший на ТЦ в Краснодаре спланировал все сам

Молодой человек, напавший на посетителей краснодарского ТЦ (торгового центра) West Mall, рассказал, что все спланировал сам. Первые кадры его допроса опубликовал Mash.

На видео юноша сообщил, что за нападение ему никто не платил, ему «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство.

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, взорвал мощную самодельную петарду и порезал ножом посетителей. При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают».

Пять человек пострадали, по меньшей мере одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник торгового центра, который пытался помешать злоумышленнику. Нападавшего задержал очевидец.

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