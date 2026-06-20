Напавший на ТЦ в Краснодаре устроил взрыв

Человек, напавший на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре, действовал один, второго подозреваемого задержали по ошибке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, нападавший действовал в одиночку: он вошел в здание ТЦ, взорвал мощную самодельную петарду и стал бросаться с ножом на окружающих. У пострадавших, кроме ножевых ранений, — травмы от осколков.

Как стало известно, первым, кто попался под руку злоумышленнику, стал охранник торгового центра. Он попытался задержать преступника, но был серьезно ранен в грудь. За его жизнь сейчас борются врачи.

Изначально сообщалось об одной раненой — она не выжила. В настоящее время число пострадавших выросло до пяти.

Нападавшего задержали, с ним работают силовики. На вид ему около 19 лет. Сообщалось, что он напал на людей, вооруженный ножами и мачете.

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