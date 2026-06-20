Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Общество

Напавший на ТЦ в Краснодаре устроил взрыв

SHOT: напавший на людей в ТЦ Краснодара успел взорвать мощную петарду
Сергей Бобылев/РИА Новости

Человек, напавший на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре, действовал один, второго подозреваемого задержали по ошибке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, нападавший действовал в одиночку: он вошел в здание ТЦ, взорвал мощную самодельную петарду и стал бросаться с ножом на окружающих. У пострадавших, кроме ножевых ранений, — травмы от осколков.

Как стало известно, первым, кто попался под руку злоумышленнику, стал охранник торгового центра. Он попытался задержать преступника, но был серьезно ранен в грудь. За его жизнь сейчас борются врачи.

Изначально сообщалось об одной раненой — она не выжила. В настоящее время число пострадавших выросло до пяти.

Нападавшего задержали, с ним работают силовики. На вид ему около 19 лет. Сообщалось, что он напал на людей, вооруженный ножами и мачете.

Ранее в Петербурге мужчина устроил поножовщину на свадьбе родственницы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!