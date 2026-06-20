Напавшего на людей в ТЦ Краснодара задержали в детской игровой комнате

Напавший на людей в ТЦ Краснодара успел проникнуть в детскую игровую зону

Молодого человека, напавшего с ножом на людей в торговом центре, задержали в детской игровой зоне. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, после нападения на женщину молодой человек успел забежать в детскую игровую, однако там его смогли задержать.

Сейчас выясняется, планировал ли он совершить нападение на детей или просто пытался скрыться в игровой.

До этого сообщалось, что молодой человек, на вид около 19 лет, напал с мачете на посетителей торгового центра в Краснодаре. По предварительным данным, одна женщина не выжила, несколько человек получили ранения.

По данным SHOT, нападавший вошел в здание ТЦ, взорвал мощную самодельную петарду и стал бросаться с ножом на окружающих. Злоумышленника попытался остановить охранник — он серьезно ранен в грудь, за жизнь мужчины борются врачи.

Сообщается также, что нападавший кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». МВД устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве возбудили дело после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ.