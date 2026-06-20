Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Общество

Напавшего на людей в ТЦ Краснодара задержали в детской игровой комнате

Напавший на людей в ТЦ Краснодара успел проникнуть в детскую игровую зону
Baza

Молодого человека, напавшего с ножом на людей в торговом центре, задержали в детской игровой зоне. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, после нападения на женщину молодой человек успел забежать в детскую игровую, однако там его смогли задержать.

Сейчас выясняется, планировал ли он совершить нападение на детей или просто пытался скрыться в игровой.

До этого сообщалось, что молодой человек, на вид около 19 лет, напал с мачете на посетителей торгового центра в Краснодаре. По предварительным данным, одна женщина не выжила, несколько человек получили ранения.

По данным SHOT, нападавший вошел в здание ТЦ, взорвал мощную самодельную петарду и стал бросаться с ножом на окружающих. Злоумышленника попытался остановить охранник — он серьезно ранен в грудь, за жизнь мужчины борются врачи.

Сообщается также, что нападавший кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». МВД устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве возбудили дело после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!