«Хезболла» заявила, что нанесла удар по израильским войскам в Ливане

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что, несмотря на приверженность прекращению огня, без колебаний даст отпор любой попытке Израиля захватить территорию в Ливане. Об этом пишет Reuters.

В «Хезболле» добавили, что движение атаковало израильских военных, которые ночью продвигались к району недалеко от Набатии на юге Ливана.

Накануне журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и «Хезболла» при посредничестве США и Катара достигли соглашения о прекращении огня.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут контролируемые ими приграничные территории на юге Ливана. Выступая на церемонии закладки так называемой Библейской дороги, он отметил, что сохранение «зоны безопасности» необходимо для восстановления порядка и благополучия в северных районах Израиля.

Ранее Медведев назвал сторону, заинтересованную в войне на Ближнем Востоке.