Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Суда начали пересекать Ормуз после достижения предварительного соглашения США и Ирана

WP: 25 судов прошли через Ормузский пролив после сделки США и Ирана
Stringer/Reuters

Заблокированные суда начали проходить через Ормузский пролив после предварительного соглашения между США и Ираном, в соответствии с которым страны договорились снять все ограничения на передвижение по этому морскому коридору. Об этом сообщает газета Washington Post.

Различные корабли, в том числе нефтяные танкеры, застряли в Персидском заливе еще в феврале, когда США и Израиль начали атаку на Иран, а иранские силы впоследствии взяли под контроль этот важнейший водный путь, отмечает издание.

«Согласно анализу глобальной разведывательной компании Kpler, в четверг через Ормузский пролив прошло 25 судов», — говорится в материале.

Хотя это лишь малая часть судов, которые до сих пор остаются заблокированными в регионе, это самое большое количество ежедневных транзитов за более чем две недели и один из самых высоких суточных показателей с начала войны, подчеркивает WP.

19 июня в МИД Ирана опровергли информацию о закрытии Ормузского пролива.

Ранее аналитик объяснил, как открытие Ормузского пролива повлияет на цены на нефть.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!