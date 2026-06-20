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Общество

Очевидица рассказала подробности нападения на краснодарский ТЦ

РЕН ТВ: свет пропал в момент атаки на людей в ТЦ Краснодара
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В момент нападения на посетителей краснодарского торгового центра произошло произошло отключение света. Об этом РЕН ТВ рассказали очевидцы.

Как рассказала одна из посетительниц ТЦ, она заметила нападавшего на втором этаже и услышала «очень странный и громкий хлопок». Затем подозрительный человек поднялся на эскалаторе на третий этаж, в это время по громкоговорителям сообщили о всеобщей эвакуации.

20 июня злоумышленник проник в торговый центр с холодным оружием, напал на охранника, взорвал самодельное взрывное устройство.

По предварительным данным, одна женщина не выжила, несколько человек получили ранения.

Сообщается также, что нападавший кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». По информации SHOT, очевидцы задержали его, когда он успел проникнуть в детскую игровую комнату.

МВД устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее иностранец с ножом напал на прохожего возле алкомаркета в Петербурге.

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