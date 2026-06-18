Иностранец с ножом напал на прохожего возле алкомаркета в Петербурге

В Петербурге задержали иностранца, напавшего с ножом на прохожего

ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего иностранца за вооруженное нападение с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на проспекте Науки в Калининском районе. Очевидцы сообщили в полицию о драке возле алкомаркета в которой один из участников был вооружен ножом. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили раненого 33-летнего мужчину и вызвали скорую помощь.

Нападавший при виде патрульных попытался скрыться в магазине, но был обезоружен и задержан. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него проникающее ножевое ранение шеи и колото-резаную рану груди. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, он доставлен в отдел полиции, нож изъят. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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