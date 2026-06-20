Прокуратура организовала проверку по факту нападения в краснодарском ТЦ

В Краснодаре прокуратура организовала проверку по факту нападения в ТЦ West Mall

Региональная прокуратура устанавливает обстоятельства нападения в торговом центре в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Прокуратура организовала проверку произошедшего, по ее результатам будут приняты меры реагирования», — говорится в публикации.

20 июня молодой человек, которому на вид около 19 лет, напал с холодным оружием на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. Кроме того, по информации источника Telegram-канала SHOT, подозреваемый взорвал мощную самодельную петарду.

В результате инцидента, предварительно, женщина не выжила, еще несколько человек получили ранения, среди них — охранник ТЦ, который помог задержать злоумышленника.

Официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства также изучают обстоятельства преступления.

Ранее в Москве возбудили дело после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ.