В УФАС взяли на контроль ситуацию с топливом в Тульской области

В УФАС контролируют ситуацию с топливом в Тульской области

Управление Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с топливом в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В ведомстве подчеркнули, что на большинстве заправочных станций цены на бензин не изменились и запасы топлива постоянно пополняются, а отсутствие топлива на части сетевых заправок вызвано перестраиванием логистики.

До этого в Минэнерго РФ рассказали, что ведут постоянный контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом. 19 июня вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, на котором приняли решения для поддержания стабильных поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке.

О контроле ситуации с топливом в регионах сообщили также в Калужской и Московской областях.

Ранее ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива сельскохозяйственным производителям в период сезонных полевых работ.