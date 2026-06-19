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Бизнес

В Минэнерго РФ рассказали о ситуации с топливом в России

Минэнерго ведет контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом
Global Look Press

Министерство энергетики России ведет постоянный контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве РФ.

Вице-премьер России Александр Новак в пятницу, 19 июня, провел заседание штаба по нефтепродуктам.

«Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке», — отмечается в сообщении.

19 июня стало известно, что в Калужской области Федеральная антимонопольная служба взяла под контроль ситуацию с ценами на топливо на местных автозаправках.

8 июня в ходе совещания под председательством Новака министерство энергетики РФ презентовало комплекс мер, призванных стабилизировать ситуацию с поставками топлива внутри страны. Вице-премьер потребовал выработать конкретные действия, которые позволят отслеживать все происходящие процессы, а также задействовать весь доступный набор инструментов.

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